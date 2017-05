Eritreeërs claimen 180.000 euro van gemeente Veldhoven

'Geluk dat Nederland niet zwaarder is getroffen door gijzelsoftware'

11:33 Het is deels geluk dat Nederland niet net zo zwaar is getroffen door de gijzelsoftware WannaCry als bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Dat heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dinsdag gezegd tijdens de opening van de grote One Conference over cyberveiligheid in Den Haag.