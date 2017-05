'Er kwam ineens een tropische slang m'n woonkamer binnen'

Waar het dier vandaan komt, is nog een raadsel. ,,Ik heb echt géén idee’’, vertelt Smith. ,,Ik ga denk ik zo maar eens bij m'n buren aanbellen.’’



Smith zat rustig in zijn woonkamer toen de slang plots vanuit de tuin zijn huis binnenkwam. ,,Ik dacht meteen: 'Wat is dat nou?'. Toen ik door had dat hij een kast in wilde kruipen, heb ik een schep uit de tuin gehaald. Daarmee wist ik de slang in een hoekje te drukken. Terwijl ik hem goed in de gaten hield, heb ik de politie gebeld. Vermoedelijk was de slang net zo bang voor mij, als ik voor hem want hij bleef heel rustig zitten.’’