En weer gaat een nieuw soort school ten onder

Avonturier wil in 80 dagen wereld rond op Friese fiets

13:03 Het wereldrecord rond de wereld fietsen is nu 123 dagen. Dat wordt verpletterd als het aan de Schot Mark Beaumont ligt. Hij wil de wereld rond in 80 dagen. In juli begint de avonturier zijn poging die in een moordend tempo moet plaatsvinden. Het startpunt van zijn 18.000 mijl (bijna 29.000 kilometer) lange tocht is Parijs. De tocht fietst hij op een fiets die gemaakt wordt in Friesland.