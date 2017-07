Eindstand nagellakactie ruim 1,1 miljoen

NECROLOGIE Tijn verlegde een steen

12:44 'Met grote droefheid delen wij u mede dat onze leerling uit groep 3B Tijn Kolsteren vrijdag 7 juli om 7.00 uur is overleden', meldt basisschool het Palet in Hapert op zijn site. Wie wil kan een condoleanceregister tekenen op het gemeentehuis in Bladel. Het overlijden van de 6-jarige Tijn maakt in het hele land reacties los, tot aan premier Rutte toe: 'Heel Nederland kan trots zijn op een jongen zoals hij. Dag lieve, dappere Tijn.'