Eindhoven ziek van stijging op Misdaadmeter

Hoewel de criminaliteit in Nederland is gedaald, geldt dat niet voor een kwart van alle gemeenten. Daar waren vorig jaar méér aangiften van veelvoorkomende misdaad, zoals inbraken, berovingen en geweld. AD-journalist Jeroen de Vreede licht de veranderingen toe en Eindhovenaren geven hun mening over de stijging van hun stad.