Einde nadert na 57 jaar praatpaal: 'Hallo, mijn man is me vergeten'

Quote Hallo ANWB? Met Beppie Hans Buiter, ANWB Praatpalen? Staan die er dan nog? Jazeker, 3.300, let maar eens op. Langs bijna alle snelwegen staat om de 2 kilometer de gele praatpaal, het moderne model met de konijnenoren.



,,Hallo ANWB? Met Beppie, ik sta op de parkeerplaats langs de A2, mijn man is me vergeten.’’ Verenigingshistoricus Hans Buiter van de ANWB kan er hartelijk om lachen. ,,Echt, die belletjes kwamen vroeger binnen. Maar mannen die belden dat hun vrouw in hoge barensnood nu echt ging bevallen, zochten ook via de praatpaal contact met de hulpdiensten. Als je met de auto langs een snelweg strandt, kun je er bijna niet af. Rijkswaterstaat heeft het zo ingericht dat er sloten langs de snelwegen liggen. De praatpaal was een baken voor de mensen en vaak de enige manier om in contact te komen met de buitenwereld.’’

Massaproduct

De ANWB plaatste in 1960 de eerste twaalf palen langs Rijksweg 13 Den Haag – Rotterdam. Het was een proef, maar in het eerste jaar maakten meer dan 16.000 mensen gebruik van de praatpaal. Tien jaar later had de vereniging ook Rijkswaterstaat voor het idee gewonnen. In 1970 begon het rijk palen te plaatsen zeven jaar later was er een landelijk dekkend netwerk.

Begin jaren 90, kort voordat de mobiele telefoon echt een massaproduct werd, kreeg de ANWB Wegenwacht nog een derde van alle meldingen via de praatpaal binnen: 200.000 keer per jaar drukte iemand op de knop om zo de alarmcentrale aan de lijn te krijgen die bij pech doorschakelde naar de Wegenwacht.



Buiter: ,,Het wordt niet meer bijgehouden, maar de schatting is dat er nu nog 10.000 mensen per jaar gebruik van maken. Er gaat geen dag voorbij of er drukt iemand op de knop. Dat zijn mensen uit het buitenland, mensen met een lege telefoon of mensen die telefoonnummer van de Wegenwacht niet zo snel kunnen vinden.’’

Alarmknop

In 1994 werd een nieuw model geïntroduceerd: het konijn. Met de lange gele oren was het ding beter zichtbaar. Maar de praatpaal was toen al hetzelfde pad ingeslagen als de telefooncel, contant geld en de postbus. Ze zijn domweg – bijna - niet meer nodig. Auto's zijn betrouwbaarder dan ooit. Iedereen heeft een mobiele telefoon. En moderne auto's hebben zelfs een alarmknop ingebouwd; iedere auto ís zijn eigen praatpaal.



,,Jammer,’’ vindt Buiten. ,,De praatpaal is een icoon langs de snelweg. Ik begrijp het wel, het levert Rijkswaterstaat, die is eigenaar wij doen alleen de exploitatie, een besparing van 1 miljoen euro per jaar op. Maar het systeem wérkt zo goed. Ze staan om de 2 kilometer, dus je hoeft maximaal 1 kilometer te lopen. En onze Wegenwacht weet precies waar je bent als je op de knop duwt. Het is ook voor ons als vereniging jammer. Ik zie die 3.300 gele praatpalen toch ook als uithangbordjes, 3.300 reclamebordjes voor de ANWB.’’



De praatpaal was in het pre-mobieltjestijdperk zo ingeburgerd dat het woord zelfs een figuurlijke betekenis kreeg. ‘Iemand bij wie men zijn hart kan luchten,’ meldt woordenboek Van Dale bij praatpaal. ,,Wat gebeurt er met de taal, verdwijnt het woord daar ook?’’

