Einde gratis handbagage lijkt in zicht

Luchtvaartmaatschappij United Airlines kondigde onlangs al de invoering van een toeslag aan. Alleen het tasje dat je onder je stoel kunt schuiven, reist nog gratis mee. Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft verwacht dat andere maatschappijen zullen volgen, want boven de passagiersstoelen is véél te weinig ruimte. ,,Vooral op de kortere vluchten - de stedentrips in Europa - waarop reizigers alleen een trolley meenemen.''

Boeing levert deze maand de eerste nieuwe toestellen van de Boeing 737 Max af, die grotere bagagevakken heeft. ,,De trolleys passen er op hun kant in, zodat er 50 procent meer ruimte ontstaat.'' De Ierse prijsvechter Ryanair heeft honderd van deze vliegtuigen besteld. Maar juich niet te vroeg, waarschuwt Melkert: ,,Voorlopig zullen veel Nederlandse passagiers gewoon in een oud toestel zitten, waarvan de bagagebakken uitpuilen.''

Quote Voorlopig zullen veel Nederlandse passagiers gewoon in een oud toestel zitten, waarvan de bagagebakken uitpuilen Joris Melkert, luchtvaartdeskundige TU Delft

Toch inchecken

Nu lossen vliegtuigmaatschappijen het bagageprobleem vaak op door bij de gate een deel van de handbagage alsnog in te checken en in het laadruim te plaatsen. Maar dit levert hoogoplopende discussies op tussen reizigers en cabinepersoneel. Reizigers balen dat zij op de plaats van bestemming moeten wachten tot hun handbagage eindelijk van de band rolt. Ook ontstaan opstoppingen bij het boarden. Passagiers gaan ruim van tevoren in de wachtrij staan.

Wie het laatst aanschuift, heeft vette pech, weet profwielrenner Reinier Honig. Op een vlucht met EasyJet moest hij zijn koffertje afstaan, en hij mocht zijn wielerschoenen er niet uithalen. Hij was bang dat hij zijn koffer zou kwijtraken. ,,Waardeloos! Les één die je leert als wielrenner: je kunt alles lenen van je ploegmaat, behalve schoenen. De maat, de zooltjes, de manier waarop de plaatjes eronder zitten. Die schoenen zijn heilig.''

Quote De prijsvechters hebben hun klanten jarenlang aangemoedigd om zo weinig mogelijk mee te nemen op reis Joris Melkert, luchtvaartdeskundige TU Delft Sinds er betaald moet worden voor het meenemen van ruimbagage, loopt het probleem de spuigaten uit. Melkert: ,,De prijsvechters hebben hun klanten jarenlang aangemoedigd om zo weinig mogelijk mee te nemen op reis. Alles dat de passagier zelf doet, is in hun voordeel. Hoe sneller ze kunnen opstijgen en landen, des te beter. Maar nu gaan ze ten onder aan hun eigen succes.'' Zo merkt Ryanair dat passagiers soms veel grotere handtassen meesjouwen dan is toegestaan. Een woordvoerder: ,,Dat zorgt voor vertraging. Wanneer dit de praktijk blijft, zullen we maatregelen nemen."

Verleiden

Transavia houdt momenteel een proef waarbij passagiers al bij het kopen van het ticket gevraagd wordt om de handbagage gratis in te checken. Tot nu toe zou 20 procent van de passagiers hiertoe bereid zijn. Melkert heeft er een hard hoofd in. ,,We houden onze spulletjes liever bij ons, dus zullen de maatschappijen de klanten moeten verleiden. Bied hen korting, airmiles of een gratis blikje cola aan."

KLM gooit het over een andere boeg en heeft haar handbagagebeleid onlangs aangepast. Ze besloot om de toegestane afmetingen van het tweede stuk handbagage flink in te dammen, omdat passagiers geregeld twee joekels van handtassen meenamen. Bij Wizzair en Transavia is nog maar één stuks handbagage toegestaan.

Groen label

KLM zoekt samen met de TU Delft nog naar andere oplossingen. Zo werd afgelopen zomer een apparaat ontwikkeld dat een 3D-scan maakt van de handbagage. Als die voldoet aan de eisen, krijgt deze een groen label en mag boven de stoel worden geplaatst. Bij een rood label moet de bagage het ruim in. En dan is er nog een oranje label: de handbagage voldoet aan de eisen, maar de bagagevakken zitten overvol. Ook dit koffertje moet alsnog worden ingecheckt. De scan houdt ook rekening met de bestemming.

Verkeersdeskundige Walther Ploos van Amstel stelt dat het probleem voor een deel kan worden opgelost als er cabinepersoneel wordt ingezet met ruimtelijk inzicht. ,,Met een beetje passen en meten gaat er veel meer in de vakken. Maar de reizigers moeten ook opgevoed worden. Ik sta me elke keer weer op te vreten als ze met die grote hutkoffers aan komen. Voor je het weet, is er wéér vertraging."