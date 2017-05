Eileiders spoelen met olie verhoogt kans op zwangerschap

Ook onderzoek naar misbruik op doven- en blin­den­in­ter­na­ten

18 mei De commissie die onderzoek doet naar geweld in de jeugdzorg, kijkt ook naar seksueel misbruik op doven- en blindeninternaten. Eerder waren er signalen over deze instellingen en uit vooronderzoek is gebleken dat nader wetenschappelijk onderzoek naar psychisch en fysiek geweld in deze internaten wenselijk is.