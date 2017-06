Eigenaar pitbull die Lyana (7) beet voor de rechter

Wilde kittens gespot in het Vijlenerbos

13:06 In het Vijlenerbos bij Vaals is een wilde kat met een nest van vijf kittens gespot. Dat is te zien op beelden van ARK Natuurontwikkeling. Het is een teken dat het goed gaat met de wilde kat in Nederland, die pas sinds een paar jaar voor het eerst in eeuwen weer voorkomt in Nederland.