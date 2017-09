Eigen risico in de zorg gaat onder Rutte III verder omhoog

Definitieve premie staat nog niet vast

In 2018 loopt het verplichte eigen risico vanzelf al op naar 400 euro op jaarbasis doordat de kosten van loonstijgingen in de markt worden doorberekend naar iedere burger. De definitieve zorgpremie voor volgend jaar staat nog niet vast en wordt uiteindelijk bepaald door de verzekeraars, maar de premie zal volgens een schatting van het kabinet in 2018 stijgen met zo'n 6 euro per maand (72 euro per jaar) en uitkomen op ongeveer 1362 euro op jaarbasis.

Hoofdpijndossier

Daardoor is er niet veel financiële ruimte meer om andere verkiezingsbeloften in te willigen, is inmiddels duidelijk. Het CDA stelde in haar verkiezingsprogramma nog dat er een forse verlaging moest komen van het eigen risico met 105 euro, omdat vooral chronisch zieken, mensen met een beperking en ouderen nu veel geld kwijt zijn bovenop hun maandelijkse zorgpremie. De ChristenUnie wilde een verlaging van 100 euro. Maar die plannen kosten minstens 1,1 miljard euro, berekende het Centraal Planbureau eerder. En dat geld heeft het nieuwe kabinet niet.



Het verplichte eigen risico is van 150 euro in 2008 gestegen naar 385 euro nu. Vorig jaar heeft zeker 10 procent van de Nederlanders zorg gemeden of een behandeling uitgesteld omdat zij het geld voor het eigen risico niet wilden of konden missen. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van zorgverzekeraar VGZ. Dat was een lichte stijging ten opzichte van een jaar eerder.