Eierstokkanker beter te behandelen met nieuwe methode

De nieuwe behandelmethode is ontwikkeld door onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis en vijf andere Nederlandse ziekenhuizen. Bij de nieuwe methode wordt de buik gespoeld met verwarmde chemotherapie. Het gaat om vrouwen die eierstokkanker in stadium III hebben, waarbij de kanker verspreid is in de buikholte maar nog niet daarbuiten.

Tot nu toe wordt die kankervariant vooral bestreden met een uitgebreide operatie in combinatie met chemotherapie per infuus. In de zes ziekenhuizen is de afgelopen tien jaar getest of de nieuwe methode tot een beter resultaat leidt. Nu blijkt dat vrouwen die de zogenoemde HIPEC-behandeling hebben gehad na vijf jaar tien procent meer kans maken om in leven te zijn dan de vrouwen die de behandeling niet hebben gehad.

Grote verbetering

In Nederland krijgen per jaar ongeveer 1200 vrouwen de diagnose eierstokkanker. In ongeveer driekwart van de gevallen is de ziekte dan al in de buik verspreid. Het is een lastig te bestrijden vorm van kanker: na vijf jaar is ongeveer een derde van de vrouwen nog in leven.

,,Dus als we daar tien procent aan kunnen toevoegen is dat echt een grote verbetering”, zegt onderzoekster Willemien van Driel van het Antoni van Leeuwenhoek. ,,Er zijn al een tijdje aanwijzingen dat deze vorm van bestrijding goed kan uitpakken. Doordat de chemo warm is, kan hij extra diep het weefsel in. Het is wel een behandeling die alleen in ziekenhuizen kan worden uitgevoerd die ervaring hebben met de HIPEC-behandeling.” Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door geld van KWF Kankerbestrijding.