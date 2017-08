Eiersector wil fipronilschade op NVWA verhalen

Die schade loopt in de miljoenen. Niet alleen doordat tientallen kippenbedrijven voorlopig op slot blijven, miljoenen eieren worden vernietigd en kippen geruimd. Ook de export loopt harde klappen op. Gisteren bleek dat Aldi in Duitsland alle eieren uit voorzorg uit de schappen heeft gehaald.

,,Het gebrekkige optreden van de NVWA heeft het probleem veel en veel groter gemaakt dan nodig was geweest'', zegt Hugo Bens van de pluimveehoudersvakgroep van LTO. De inspectie heeft volgens de kippenboeren veel te laat ingegrepen. Op 19 juni is de NVWA al door België getipt over Chickfriend. Het Barneveldse bedrijf heeft daarna nog enkele weken bloedluisbehandelingen uitgevoerd in zeker twintig kippenstallen. Chickfriend zou daarbij de verboden insecticide fipronil hebben gebruikt. Die zit nu in eieren. Vervolgens duurde het nog weken voor duidelijk was welke bedrijven zijn besmet.