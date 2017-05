Efteling viert 65e verjaardag

Het is woensdag precies 65 jaar geleden dat de Efteling haar deuren opende. In de afgelopen jaren zijn attracties zoals de Python, de Droomvlucht en natuurlijk het sprookjesbos van Anton Pieck, uitgegroeid tot echte klassiekers. Op 1 juli wordt de nieuwste attractie onthuld. De zogenaamde 'darkride' Symbolica is het paleis waar Pardoes en Pardijn wonen. Het paleis is de duurste attractie van de Efteling tot nu toe. Voor de bouw heeft het pretpark 35 miljoen euro uitgetrokken.