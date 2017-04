Efteling past gehandicaptenbeleid aan na commotie

Agent Niek probeerde leven van Nassim (3) te redden: 'Hij reed gewoon door'

12:52 De trieste dood van de 3-jarige Nassim heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten bij de politie in Breda. Nu, een jaar later, kijkt politieagent Niek in een lange, emotionele post op Facebook terug op wat voor hem een van de heftigste en zwaarste diensten in zijn loopbaan is geweest. ,,Het was ernstig stil in de kantine. Dat is normaal nooit zo, maar nu was het anders.”