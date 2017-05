Efteling en KLM balen van nepactie voor gratis tickets op Facebook

Op de website wordt aan gebruikers gevraagd om een korte enquête in te vullen in ruil voor twee tickets voor de Efteling of een KLM-vliegticket naar een willekeurige locatie. Om kans te maken op de tickets moet je de actie delen op Facebook. Veel deelnemers hebben niet door dat het om een nepactie gaat en delen het bericht. Is het invullen van de enquête gevaarlijk en wie zit er achter deze websites?



Volgens Wouter Funnekotter van techwebsite Tweakers gaat het in ieder geval niet om een hacker. ,,Het meest waarschijnlijke is dat de gegevens die je invult worden doorverkocht aan bedrijven die op grote schaal spam versturen. Zij krijgen dan een lijst met e-mailadressen aangeboden.'' Omdat je op de websites niet je eigen naam of e-mailadres hoeft in te vullen, gaat het in dit geval vermoedelijk om persoonlijke gegevens die gebruikers ingevuld hebben op Facebook.