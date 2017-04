Naar schatting leiden tienduizenden huiskonijnen in Nederland een triest leven. De Dierenbescherming en Dibevo lanceren daarom vandaag het nieuwe project Happy Konijn. Doel is om baasjes voor te lichten over hoe ze hun konijn weer blij en gezond maken. Bastiaan Bekendam is konijnenhouder en weet als geen ander wat een konijn precies nodig heeft.