Een hoofddoek bij de politie: ja of nee?

,,Hiermee laat je zien dat diversiteit menens is," aldus Ahmed Marcouch. Klaas Wilting denkt daar totaal anders over. Beiden nemen een duidelijk standpunt in over deze kwestie. De Amsterdamse politie denkt namelijk na over het accepteren van een hoofddoek bij vrouwelijke agenten in de hoofdstad.