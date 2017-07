Echte Amsterdammers: Blonde Sien en Zwarte Gerrit

In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is vanaf vandaag een nieuwe tentoonstelling te bewonderen. Bekende kunstenaars als Marlene Dumas en Koos Breukel maakten portretten van bekende en minder bekende Amsterdammers. Maar zijn die echte Amsterdammers nog wel zo makkelijk te vinden? Is de ras-Amsterdammer niet verdwenen tussen de toeristen en de expats? Blonde Sien (89) en Zwarte Gerrit (88) - eigenaren van Café Rooie Nelis in de Jordaan - maken zich geen enkele zorgen.