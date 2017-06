Durf jij te vertellen wat je verdient?

We hebben het er liever niet over, maar vinden het salaris wel belangrijk. Natúúrlijk doet het er toe, je betaalt er de huur of hypotheek van én het zegt iets over waar je staat in je bedrijf, in de maatschappij, ten opzichte van je mannelijke collega, in vergelijking met je bazin en tegenover de buurman.