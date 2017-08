Duitse supermarktreus Rewe stopt verkoop Nederlandse eieren

,,Dit is verschrikkelijk nieuws'', zegt Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. ,,Blijkbaar zijn de Duitsers op het verkeerde been gezet door de NVWA, die dinsdagavond in Nieuwsuur zei dat het beter is om voorlopig geen eieren te eten. En onvoldoende gerustgesteld toen de NVWA daar een dag later op terugkwam.''

De Haan wijst erop dat de gevolgen ook de 80 procent van de Nederlandse pluimveehouders treffen bij wie nooit bloedluis is bestreden met fipronil. ,,De impact is enorm als Duitse supermarkten geen Nederlandse eieren meer willen. 70 procent van de 10 miljard eieren die onze kippen per jaar leggen, wordt geëxporteerd. Het grootste deel naar Duitsland.''