Drukte op Europese wegen neemt toe

In Frankrijk is het druk op de wegen richting Spanje. Ook in Italië nemen de files naar de kust toe. Voor de Italianen is de vakantie dit weekend ook begonnen. In Duitsland valt de drukte volgens de ANWB mee. Er is wel vertraging op de route van Leverkusen naar Keulen en van Hannover naar Hamburg. De wachttijd bij de Gotthardtunnel in Zwitserland is in beide richtingen een uur.