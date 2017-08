Drukke avondspits en gevaarlijke rijomstandigheden door slecht weer

Het kletsnatte herfstige weer zorgde vanochtend samen met verschillende ongelukken al voor veel files in de randstad en het zuiden van het land. Vooral in en rond Utrecht stond het verkeer muurvast, onder meer vanwege een bizar ongeluk.

Ochtendspits

Op de A2 stond het vanmorgen rond 07.00 uur al vroeg vast tussen Maastricht en Eindhoven. Bij Urmond in Limburg gebeurde rond 05.30 uur een ongeluk met een auto en een busje. De weg werd afgesloten, en rond 08.15 uur weer vrijgegeven. Er stond toen nog een file van zo'n 11 kilometer.



Rond Utrecht was zelfs even sprake van een verkeersinfarct. Er stonden lange files van en naar Utrecht op de A2 en A12 rond knooppunt Oudenrijn. Oorzaak daarvan was een bizar ongeluk bij het knooppunt, waarbij een vrachtwagen op de verbindingsweg naar de A12 richting Den Haag tussen de pijlers van de fly-over kwam vast te zitten. Bergingswerkers waren snel ter plaatse. Er werden schermen geplaatst, omdat er een lange kijkersfile ontstond. De chauffeur van de vrachtwagen zou hebben verklaard te zijn afgesneden door een busje en daardoor de macht over het stuur hebben verloren. Hij is niet gewond geraakt.