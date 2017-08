Drugshandel via darkweb gedaald na politieactie

Chick­friend-ver­dach­te Mathijs IJ. (24) hoort via advocaat hoe het met zijn baby gaat

8:27 De familie van Mathijs IJ. (24) in Nederhemert heeft het zwaar met het feit dat hij al weken geïsoleerd in de gevangenis zit. De bestuurder van het bedrijf Chickfriend zit vast om het fipronil-schandaal en mag met niemand contact hebben. Zelfs niet met zijn vrouw, die zes maanden zwanger is.