Drie jaar geëist tegen duo dat 32 mannen chanteerde met seksfilmpjes

Oor­logs­slacht­of­fers herdacht met twee minuten stilte

21:02 Op de Dam in Amsterdam is twee minuten stilte in acht genomen om oorlogsslachtoffers te gedenken. Vooraf was er een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. Daar sprak auteur Annejet van der Zijl de 4 mei-voordracht uit.