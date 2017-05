Drie jaar cel voor jarenlange corruptie aan universiteit Groningen

Straf voor 126 foute agenten

11:39 Vorig jaar zijn 1.473 onderzoeken gedaan naar mogelijk wangedrag door politieagenten. Daarop volgde ontslag of voorwaardelijk ontslag voor 126 agenten. Het vaakst gingen agenten in de fout met alcohol- of drugsmisbruik (19), meteen gevolgd door lekken of misbruik van informatie (18). Ongewenste omgangsvormen, intimidatie en discriminatie was 16 keer reden voor maatregelen.