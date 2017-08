Drentse Eelde verscheurd door ruzie: twee tenten tijdens feestweek

De jaarlijkse feestweek in het Drentse Eelde wordt verscheurd door ruzie in de organisatie. De gemoederen lopen zo hoog op, dat in het dorpje dit jaar niet één, maar twee feesttenten zijn neergeplant.

Daar draaien de kemphanen even koppig als stoïcijns ieder hun eigen programma af. Zo kan het dat Eelde afgelopen weekend moest kiezen tussen de kroning van de bloemenkoningin en een optreden van volkszanger Jannes. En de feestweek is nog niet afgelopen.

Steigeren

Quote Je kijkt natuurlijk wel, hoe ga je winnen? Roelof Boerma Het programma van de feestweek was jarenlang in beton gegoten met een corso, de kroning van een bloemenkoningin en optredens. Die dorpse gezelligheid werd verstoord toen de organisatie van het bloemencorso wel wat zag in vernieuwing van het feestprogramma. Bestuurslid Jacqueline Haijkens ging daarom met de rest van de corso-organisatoren het gesprek aan met Roelof Boerma, die al 36 jaar verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen in de feesttent.



Woorden zoals vernieuwing en schuimfeest bleken echter zó op de zenuwen van Boerma te werken, dat hij prompt besloot zijn eigen tent te blijven runnen. Saillant detail: doordat hij contractueel aan de feestweek is verbonden, kan Boerma niet zo maar ter zijde worden geschoven. De vernieuwers in Eelde besloten uiteindelijk dan nóg maar een tent neer te zetten.

Haijkens: ,,Het is algemeen bekend dat we er niet uitkwamen als het gaat om een nieuw programma. Wij willen een programma voor iedereen, met meer dan optredens. We hebben dit jaar alle ouderen in het dorp opgehaald voor een korenoptreden. De schuimparty wilde de oude bestuurder niet, maar nu die er is, krijgen we hele positieve reacties."

Naast elkaar

Ondertussen is in de andere tent onder meer het piratenfeest te bezoeken. Dat levert echt niet alleen maar doffe ellende op, benadrukt Haijkens. ,,Het is echt gezellig. Natuurlijk is het jammer dat het zo ver gekomen is dat we nu twee tenten hebben, maar als je in gesprekken er niet uitkomt, houdt het ergens op." Of beter gezegd, het houdt helemaal niet op, want de komende vier jaar staat het contract van Boerma nog als een huis. Zo lang blijven de twee feestweken nog wel naast elkaar bestaan, denkt Haijkens. ,,Het is even niet anders."