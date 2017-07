Dreiging van nieuwe confrontatie Eritreeërs in Nederland

Aanhangers van de Eritrese oppositie in Nederland gaan aanstaande zaterdag demonstreren bij een groot Eritrees festival in Rijswijk. Bij dat festival zijn mogelijk hoge vertegenwoordigers van de Eritrese overheid aanwezig.

Het Eritrean Festival Holland is een jaarlijks, cultureel evenement waarop onder meer zangers uit het land optreden. Een groep Nederlandse Eritreeërs en Eritrese asielzoekers, die zichzelf tot de oppositie rekenen, stellen dat het festival ook wordt bezocht door 'handlangers van het dictatoriale regime in Eritrea' en eigenlijk een verkapte, politieke bijeenkomst is. ,,Zij vormen de lange arm van het regime", stellen ze in een brief aan de Tweede Kamer. Uit Eritrea vluchten jaarlijks tienduizenden mensen, vooral jongeren. Enkele duizenden kregen de afgelopen jaren asiel in Nederland.

In april liep een demonstratie bij een Eritrese bijeenkomst in Veldhoven uit op relletjes. Daar hield de jongerentak van de enige politieke partij van Eritrea, de PFDJ, een conferentie. Betogers gingen er met de politie op de vuist en belaagden bezoekers. De gemeente verbood uiteindelijk de conferentie, de deelnemers werden met bussen afgevoerd. Het verhoogde de spanning tussen de verschillende Eritrese groepen in Nederland nog verder.

Dezelfde betogers hebben nu toestemming voor een demonstratie, zaterdag bij het Event Center in Rijswijk. De gemeente wilde vanochtend nog niet zeggen of en zo ja welke, veiligheidsmaatregelen er worden genomen.

Gewonden

Bij soortgelijke bijeenkomsten eerder deze maand in Rome en Giessen (Duitsland) waren ook tegendemonstraties. Volgens Italiaanse media zijn na de bijeenkomst in Rome drie deelnemers zwaar mishandeld door twee andere Eritreeërs. Een van de slachtoffers is de Eritrese ambassadeur in Italië. Een ander zou Yemane Gebreab, de 'tweede man van Eritrea', zijn, zo stelt een bron uit de Eritrese oppositie tegenover deze krant.

De daders kwamen vermoedelijk uit een door Eritrese vluchtelingen gekraakte flat in de buurt, zo meldt onderzoeksplatform One World. De vluchtelingen ontstaken in woede toen ze hoorden dat Gebreab in de buurt was en zouden hem met 'een slagwapen met ijzeren punten' hebben aangevallen. Hij belandde met een hoofdwond in het ziekenhuis

Kabinet: 'ongemakkelijk'