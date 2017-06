Door warmte gestremd treinverkeer weer op gang

Het treinverkeer van en naar Zwolle lag afgelopen middag tot 20.10 uur plat door een stroomstoring. De storing zorgde ervoor dat alle seinen en wissels het niet deden. Omdat er wel spanning op de bovenleiding stond, bleef de airco in treinen gewoon werken. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Tilburg en Tilburg en Breda, dat eerder verhinderd was door een defecte trein, is ook hervat. Door een seinstoring reden er ook minder treinen tussen Den Bosch en Eindhoven.



De organisatie meldde op zijn website dat de hoge temperaturen van vandaag konden leiden tot onder meer het uitzetten van spoorstaven, waardoor er kronkels in het spoor ontstaan. Treinen konden dan niet meer over het spoor rijden. Ook kon elektronica ontregeld raken, met sein- en wisselstoringen tot gevolg.



De storingen waar het treinverkeer last van had, waren verspreid over het hele land. Het betrof seinstoringen, een defecte trein en de gevolgen van een aanrijding eerder vandaag. ProRail adviseerde reizigers voor vertrek goed de reisplanner te raadplegen.