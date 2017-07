Doodrijder Anouk Schuurmans krijgt drie jaar cel en tbs

Automobilist Vincent B. reed in de afgelopen nieuwjaarsnacht in Oss door rood licht op het moment dat daar een jonge vrouw op de fiets overstak. Hij schepte haar, ze sloeg tegen de voorruit van de Renault en vloog door de lucht. De bestuurder minderde even vaart en sloeg vervolgens met hoge snelheid op de vlucht. Naar later bleek om zich verder over te geven aan een drankgelag.