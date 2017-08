Donkere wolken boven komst van Hudson's Bay

De Canadezen peinzen er echter niet over om Europa te verlaten. ,,Onze toewijding aan de Duitse markt en onze investeringen in Europa zijn groter dan ooit", liet HBC-ceo Jerry Storch weten in een Duitstalige persverklaring. ,,We houden vast aan de beloften die we bij onze komst naar Europa hebben gemaakt."



Hudson's Bay stelt ondertussen gewoon door te gaan met zijn activiteiten in Europa en Amerika en verder te groeien. ,,We zien ernaar uit de dialoog met Land and Buildings voort te zetten. HBC heeft een sterke historie in het succesvol te gelde maken van de onroerendgoedportefeuille en heeft op die manier al 3 miljard dollar cash aan waarde gerealiseerd."



In Nederland wordt momenteel hard gewerkt aan de opening van de eerste tien filialen. Van Blokker werd dit voorjaar een distributiecentrum overgenomen.



Onlangs maakte Hudson's Bay verder bekend een deal te hebben gesloten met de Amsterdamse boekwinkel Scheltema. Die gaat het boekenaanbod in de vijftien Nederlandse vestigingen van Hudson's Bay verzorgen. In alle warenhuizen komen verder restaurants van La Place, op Amsterdam na waar sterrenkok Ron Blaauw een restaurant krijgt.



Uiteindelijk krijgt Hudson's in Nederland vijftien vestigingen, waarvan twee volgens de outletformule SAKS OFF 5TH. In totaal zijn 2.500 medewerkers nodig, waarvan de meesten inmiddels zijn geworven.