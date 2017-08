Dodelijke steekpartij na familievete in Twents café

,,Ik heb overal doorheen geslapen en toen ik 's ochtends vroeg het café wilde schoonmaken, schrok ik me helemaal wild. Ik trilde helemaal. Wat doet u hier, zei een politieagent tegen mij. Wat ik hier doe, ik woon hier, antwoordde ik.'' Eerst was ze bang dat haar zoon Bart, schoondochter Tatiana of een van de medewerkers iets was overkomen. Maar al snel kwam ze erachter dat cafégasten elkaar te lijf waren gegaan waarbij zelfs messen waren gebruikt.



Het was de vrijdagavond waarop in het café tegenover vijfsterrencamping De Molenhof het begin van de bouwvakvakantie werd gevierd. ,,We hadden 160 man, ik heb de hele avond buiten staan te bakken'', vertelt Bart. ,,Rond half twee hadden we alleen nog wat mensen in het voorcafé, die stonden aan de bar.'' De twee families kregen onenigheid. Binnen werd er even gevochten, maar buiten escaleerde het later volledig.