Dode na explosie in Veendam: 'bewoner was psychisch niet in orde'

Volgens een bewoonster van het appartementencomplex, is het dodelijke slachtoffer de alleenstaande bewoner van het ontplofte appartement. ,,Ik heb hem daar zelf zien liggen. Hij was psychisch niet in orde. Hij is ook verslaafd geweest. Je kreeg moeilijk contact met hem maar hij heeft al vaker gezegd dat hij niet meer wilde leven,'' zegt de vrouw, die anoniem wil blijven. Zij en andere buren gaan er vanuit dat het slachtoffer zelf de explosie heeft veroorzaakt. De man zou al vaker zelfmoordpogingen hebben gedaan.



De derde en vierde etage van het gebouw zijn door de explosie ingestort. Er is veel schade aan andere appartementen en ook de rest van het pand staat op instorten. De brandweer is overgegaan op Grip 1. ,,We zijn met de hulpverlening al even binnen geweest om te zien wat de toestand was. Dit kunnen we maar heel beperkt doen, omdat het pand erg instabiel is.'' De brandweer zegt hulp te krijgen van specialistische teams uit andere provincies en bouwkundigen om veilig te kunnen handelen.