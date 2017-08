Dode bij grote woningbrand in Doetinchem

Bij een uitslaande brand in een tussenwoning aan de Papaverstraat in Doetinchem is vannacht een dode gevallen. Het gaat daarbij mogelijk om de bewoner van het pand. De politie doet nog onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer.

De brand brak rond middernacht uit. Het slachtoffer was op dat moment in het huis en heeft geen kans gezien naar buiten te komen. De tussenwoning is in het daaropvolgende uur volledig uitgebrand.

Omstanders melden dat er meerdere explosies in de woning zijn gehoord. Dit wordt bevestigd door de politie.

Gaslucht

De zoektocht naar eventuele slachtoffers werd bemoeilijkt. Rond 01.00 uur was de benedenverdieping al doorzocht maar moesten de brandweerlieden naar buiten vanwege een gaslucht. Hoewel kort daarna wel duidelijk werd dat er een dodelijk slachtoffer was, kan betreden van het pand pas nadat Liander de oorzaak van de gaslucht heeft gevonden en weggenomen. Daarna kan er verder worden gezocht in het huis en wordt ook het slachtoffer geborgen.

Onderzoek

Om 02.15 uur gaf de brandweer sein brand meester. De dienst forensische opsporing van politie doet verder onderzoek in het huis. Het pand wordt mogelijk vannacht bewaakt om daar morgen mee verder te gaan.

De brandweer heeft tijdens de brand een naastgelegen woning natgehouden. Dat huis heeft ook schade opgelopen. Tijdens de brand zijn meerdere buurpanden uit voorzorg ontruimd. Publiek en pers zijn op afstand gehouden vanwege gevaar van overslag.