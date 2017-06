Docenten na busongeluk Frankrijk weer naar huis

De bus, met vijftig leerlingen en vijf docenten van het Strabrecht College, was in de nacht van woensdag op donderdag onderweg naar Londen voor een schoolreis. De bus botste gisterochtend rond 05.45 uur op de A16 tussen Duinkerken en Calais, ter hoogte van Gravelines, op een vrachtwagen.



Over de precieze toedracht van het ongeluk is nog niets bekend, maar de Poolse vrachtwagenchauffeur zou ter hoogte van het Franse Gravelines in slaap zijn gevallen. De vrachtwagen zou plotseling hard hebben afgeremd op de rechterrijbaan waardoor de bus achterop knalde.



Er werden in totaal 21 leerlingen en docenten naar het ziekenhuis in Duinkerken gebracht. De leerlingen zijn gisteravond teruggekomen. Het merendeel van de leerlingen stapte in een nieuwe bus, een handjevol kinderen reed met hun ouders terug.