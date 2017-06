Dna sjoemelende spermadokter mag onderzocht worden

Karbaat was in de jaren 80 en 90 directeur van Medisch Centrum Bijdorp in Barendrecht, een van de grootste spermaklinieken van het land. Duizenden patiënten vonden hun weg naar de fertiliteitsarts die een goede reputatie onder collega's genoot. Totdat aan het licht kwam dat hij sjoemelde met donorzaad en -gegevens, de screening en het aantal donorkinderen. In 2009 werd de kliniek op last van de inspectie gesloten.



Karbaat kan niet meer getuigen in het kort geding, want hij overleed vorige maand op 89-jarige leeftijd. Hij weigerde altijd dna af te staan en noemde het ‘krankzinnig’ dat hij zelf spermadonor zou zijn geweest. ,,Mijn prostaat is lang geleden verwijderd. Dus ik kan niet eens doneren,” zei hij in september in een interview met deze krant.



Volgens de rechter zal het dna van Karbaat minder worden nu hij is overleden.