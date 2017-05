Dit zijn de domste boeven van Nederland

Top 4Een inbreker die een pink verliest, dieven die slechts met grote moeite een winkel binnen weten te komen. Niet alle dieven zijn even slim. En als ze dat wel zijn, lopen ze dankzij een getuige toch tegen de lamp. In het teken van de AD Misdaadmeter die morgen verschijnt, zetten we de domste boeven op een rijtje.

Knullige dieven

Je zou denken dat inbrekers precies weten hoe ze te werk moeten gaan als ze een kraak zetten. Maar inbreken bij de Albert Heijn in Giessenburg (Zuid-Holland) was voor drie jongens toch te moeilijk. Ruim vier minuten rammen ze met ijzeren staven en een slopershamer op de schuifdeur, blijkt uit camerabeelden. Met een paar stevige trappen slagen ze er uiteindelijk in om naar binnen te stappen, maar net als ze over de toonbank springen om de sigarettenkast leeg te roven, gaat de rookmachine af. In een mum van tijd zien de inbrekers geen hand meer voor ogen en gaan ze er vandoor. Zonder buit.

Ongelukkige inbreker

De ongelukkigste inbreker van afgelopen jaar komt ongetwijfeld uit Rotterdam. De man probeerde probeerde via een kantelraam een kantoorpand binnen te komen, maar verloor daarbij zijn pink. Hevig bloedend kwam hij weer thuis. Daar was hij zo agressief tegenover zijn familie dat zij de politie belden. Toen de politie later bij het kantoor kwam dat aangifte had gedaan van inbraak, kwamen ze er achter wat er gaande was; een bloedspoor leidde de agenten naar de pink van de man, die overigens niet meer kon worden aangezet.

Schattige winkeldief

,,Ooit wat gestolen bij jullie, maar ik geloof nu in Jezus. Dus hierbij de vergoeding. Mijn excuses.” Deze opmerkelijke tekst op een briefje lag afgelopen jaar bij de Intersport in Drachten. De bekeerde winkeldief had er drie briefjes van 20 euro bij gedaan, waarmee hij de winkelmedewerkers ontroerde. Nooit eerder trof het personeel een winkeldief met spijt. En er was ook nog nooit iemand langs geweest om een diefstal op te biechten en excuses aan te bieden. ,,Dit is echt een unicum’’, liet de winkel weten.

Slimme kluizenkrakers

Waarom zou je een geldautomaat opblazen als het ook met minder geweld kan. Dat moeten criminelen hebben gedacht toen ze in Puttershoek (Zuid-Holland) een pinautomaat leegroofden. Met een gatenzaag maakten twee mannen drie gaten in de geldmachine. Zo konden ze aan de bedrading rommelen en kregen ze geldcassette open. De Nederlandse Vereniging van Banken en de politie stonden perplex. Deze werkwijze hadden ze nog nooit eerder gezien. Heel lang hebben de kluizenkrakers niet kunnen genieten van hun buit. Een getuige zag ze aan het werk en belde de politie. Na een korte achtervolging dropten de mannen de buit en probeerden ze via een schutting te ontsnappen. Een van hen slaagde daar niet in.