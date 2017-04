Dit moet je weten over Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen

1. Belangrijkste christelijke feest



Pasen wordt gezien als het belangrijkste christelijke feest. Het wordt in de religieuze traditie hoger aangeslagen dan Kerstmis of Pinksteren. Met Pasen herdenken de christenen de opstanding van Jezus Christus uit de dood, nadat hij aan het kruis gestorven was. Hij stierf voor de zonden van de mens. Pasen is het feest van het leven van de hoop, van het leven na de dood.



2. Vastentijd



De vastentijd is de periode van veertig dagen, voorafgaand aan Pasen. Die periode begint direct na Vastenavond, op Aswoensdag. Vroeger stond er bij veel gezinnen gedurende de hele vastentijd geen vlees op tafel. Vis of ei, kaas en groenten, dat waren de hoofdbestanddelen van de maaltijden. Tussen Aswoensdag en Pasen zitten 46 dagen. Toch wordt er gesproken over 40 dagen vasten. Verklaring: op zondagen hoeft het vasten niet. Het is de katholieke variant op het Bijbelse vasten. De vastentijd is periode van bezinning en versobering.