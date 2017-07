Dijkhoff wil aanrander uitzetten die door slachtoffer werd opgespoord

Ongeloof bij Domien na bericht overlijden Tijn

14:26 Een geëmotioneerde Domien Verschuuren meldt vanmorgen dat Tijn is overleden. ,,Ik wist dat dit moment kwam, maar ik had niet verwacht dat dit moment vandaag zou zijn. We hebben gisteren natuurlijk de hele dag geld ingezameld voor zijn actie LAK door Tijn. En dat ik dan binnen 24 uur nadat we hebben gemeld dat we een miljoen euro hebben opgehaald, moet melden dat Tijn is overleden, dat schiet door al mijn aderen en al mijn vezels in mijn lichaam als iets dat ik liever niet had gedaan."