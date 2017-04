UpdateEen van de roze pelikanen van dierentuin Artis is overleden nadat inbrekers maandagnacht zijn verblijf in waren geklommen om zijn eieren te stelen. De pelikaan raakte gewond aan zijn poot en overleed daarna aan de verwondingen.

Daarnaast zijn er 10 eieren gestolen waar de roze pelikanen op zaten te broeden. Artis heeft aangifte gedaan van de nachtelijke inklimming, dierenmishandeling, diefstal en vandalisme.

,,De rust van de roze pelikanen, die midden in het broedseizoen zitten, is ernstig verstoord. Het ongewenst bezoek houdt geen enkele rekening met het dierenwelzijn en veroorzaakt veel stress bij dieren'', aldus een woordvoerder van de Amsterdamse dierentuin.

Golf van inbraken

Artis gaat momenteel gebukt onder een golf van ongewenste nachtelijke bezoeken in de dierentuin. Dat is vaak vandalisme, maar soms ook diefstal.

,,We hebben daar altijd wel last van. Maar laatst betrapten we bijvoorbeeld ook een stel vloggers die de leeuwen aan het pesten waren. Dat is meteen van internet gehaald, nadat we hadden uitgelegd dat ze dan eigenlijk gewoon dierenbeulen zijn. Mensen realiseren hun eigen gedrag soms niet'', vertelt directeur Haig Balian.

De directeur maakt zich boos over de inklimmingen. ,,Elke keer als iemand aan Artis komt, dan word ik woedend en voel ik me machteloos. Dieren kunnen weinig terug doen. En waarom zou je moedwillig schade toebrengen aan dieren? Dat dient geen enkel doel.''

Quote En waarom zou je moedwillig schade toebrengen aan dieren? Dat dient geen enkel doel. Directeur Haig Balian

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) wil geen voorbarige conclusies trekken . ,,We wachten eerst het onderzoek af en kijken wat er gebeurd is'', zegt voorzitter Marc Damen. ,,Is iemand in een dronken bui over het hek geklommen of was die echt uit op de pelikanen?''

Cijfers over het aantal incidenten van vandalisme en inbraak heeft de vereniging niet. Maar Damen heeft niet de indruk dat dierentuinen de laatste tijd vaker doelwit zijn. Als sprake is van een gerichte actie op dieren, wisselen de 14 aangesloten dierentuinen in Nederland informatie aan elkaar uit.

Feit is wel dat de illegale handel in dieren, na de handel in drugs en mensen, wereldwijd het meest omvangrijk is. Buiten de NVD-leden telt Nederland nog tientallen andere erkende dierenparken. In heel Europa gaat het naar schatting om 3000 tot 5000 parken die geen lid zijn van de Europese branchevereniging.

,,Kleine dieren en pelikaaneieren kun je zo in een tas meenemen. Onze leden houden hun ogen en oren goed open. Als ergens opeens tien jonge pelikanen van hetzelfde soort als in Artis elders opduiken, moeten we ons achter de oren krabben. Je hebt altijd particulieren die geïnteresseerd zijn in dieren, en gebruik maken van smokkelaars.''