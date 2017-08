Dierenclubs: Kip mag niet de dupe zijn van schandaal

In een brandbrief vragen de organisaties, waaronder Wakker Dier en Comité Dierennoodhulp, aan de Tweede Kamer een eind te maken aan het doden en vernietigen van een miljoen kippen. Dat zou in hun ogen onnodig en onrechtmatig zijn.



De organisaties zijn erop tegen dat gezonde dieren om puur bedrijfseconomische redenen worden gedood, ook al heeft de rechter daar groen licht voor gegeven. Ze spreken van een 'verwerpelijke' praktijk, die alleen zou mogen worden toegepast als de volksgezondheid, het milieu of het dierenwelzijn in gevaar zijn.



,,Toepassing van het verboden bestrijdingsmiddel is onverantwoord lang doorgegaan. Het mag niet zo zijn dat hierdoor een miljoen dieren nodeloos de dood vinden", aldus de organisaties.