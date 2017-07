Dieren tegen elkaar ophitsen wordt strafbaar

Doorgedraaide Rotterdamse naar inrichting na gooien huisraad

19:20 De rust lijkt weergekeerd in de Rotterdamse Van Speykstraat waar gisteravond een doorgedraaide buurtbewoonster haar huisraad uit het raam gooide. Voor de vrouw is inmiddels hulp aangevraagd, maar de buren zijn bang en boos. ,,Als de politie mij nou gewoon had gebeld, had ik die deur wel opengedaan.’’