Deventenaar bedenkt nieuwe snack: de Roquette

Het maken van de bijzondere kroket neemt twee dagen in beslag. Het proces speelt zich af in een gehuurde keuken op bedrijventerrein Kloosterlanden. ,,Eerst maak ik de vulling, die daarna goed moet afkoelen. De volgende dag kan ik dan de kroket vormen en paneren.’’



Het precieze recept geeft de Roquette-bedenker natuurlijk niet vrij. ,,Op recepturen kun je namelijk geen patent aanvragen. Wel ben ik bezig de naam te registreren en heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.” Lachend: ,,Het is een echte onderneming geworden.”



Via zijn eigen netwerk kreeg Van Veenendaal de mogelijkheid om zijn lekkernij te lanceren bij Paul van Gurp aan de Holterweg. Morgen en zondag is hij zelf in de zaak om de snackliefhebbers kennis te laten maken met de Roquette. ,,En daarna is het natuurlijk hopen dat een bekend bedrijf als Mora hem opmerkt’’, durft hij al voorzichtig te dromen. ,,Dat zou natuurlijk heel gaaf zijn. Op zo’n manier is de Joppiesaus immers ook groot geworden.’’