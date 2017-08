Dertig mensen aangehouden tijdens Canal Parade

De politie spreekt van een succesvolle Pride zonder noemenswaardige gebeurtenissen. ,,De sfeer was feestelijk'', schrijft de Amsterdamse politie in een persbericht. Van de dertien aangehouden mensen werden drie zakkenrollers op heterdaad betrapt door een speciaal zakkenrollers-team. De aanhoudingen vonden plaats bij het Amstelveld en de Utrechtsestraat. De verdachten zitten nog vast.

Mishandeling

De overige tien verdachten werden aangehouden voor mishandeling, bedreiging, diefstal met geweld en belediging. Een Poolse man is aangehouden omdat hij gezocht wordt vanwege een overlevering aan Polen.



Daarnaast zijn nog zeventien mensen aangehouden voor lichte vergrijpen zoals openbaar dronkenschap. Volgens een woordvoerder van de politie is dit geen opvallend getal en voor een zaterdagavond zelfs heel gebruikelijk.



De politie noemt ook nog een opmerkelijke actie op de Zeedijk. Daar was een man gewond geraakt. De aanwezige hulpverleners hadden ruimte nodig om hem te verzorgen. Omstanders vormden samen met handhavers hand in hand een ruime kring rondom het slachtoffer. Op die manier konden de hulpverleners in ruimte werken. ,,Dit was een mooie vorm van samenwerking''.