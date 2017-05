Dertig douaniers ontslagen om integriteit

In een jaar tijd kreeg de douane te maken met twee grote corruptiezaken. In april 2015 werd Gerrit G. gearresteerd en in maart 2016 volgde Gertie V. De beide mannen waren collega's in de Rotterdamse haven. Beiden lieten partijen drugs door.



In de stukken die zijn opgevraagd wordt erkend dat de douaniers zich in een kwetsbare positie begeven, omdat criminelen mogelijk van buitenaf druk op hen uitvoeren.