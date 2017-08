Derde verdachte eierschandaal beweert tipgever NVWA te zijn

Brabander Nick H. (28) uit Mill is de derde man die wordt verdacht van handel van het giftige bestrijdingsmiddel fipronil via zijn bedrijf Pro-farma. H. beweert echter tegen EenVandaag de NVWA eind vorig jaar te hebben getipt over de levering van fipronil door Poultry Vision aan het Barneveldse bedrijf Chickfriend.

De twee bestuurders van Chickfriend werden gisteren al aangehouden. Martin van de B. (31) en Mathijs IJ. (24) worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door de levering of toepassing van het middel fipronil in kippenstallen. Daarnaast worden ze verdacht van het bezitten van een verboden middel.



Nick H., de derde verdachte, zou een ex-compagnon zijn van de Belg Patrick R. die door de Belgische justitie met zijn bedrijf Poultry Vision ook als verdachte wordt gezien. H. beweert dat hij de samenwerking met R. verbrak, omdat hij het vermoeden had dat de Belg illegale middelen gebruikte. In e-mails zou later blijken dat dit voorgevoel terecht was.

,,Nadat we onze samenwerking hadden verbroken had ik nog toegang tot zijn oude e-mailaccount. Daarin kwamen e-mails binnen van de Roemeense fabrikant over de levering van fipronil", aldus H. tegen EenVandaag.

Door de mails kwam H. erachter dat R. fipronil verkocht aan het Barneveldse bedrijf Chickfriend. Vervolgens zou hij de NVWA eind vorig jaar hebben getipt over de situatie. ,,Die anonieme tipgever, dat ben ik", aldus H., die woedend is op de dienst doordat er niks met zijn tip is gedaan.

Ontluizing