'Derde Nederlandse verdachte eierschandaal in vizier'

De twee bestuurders van het Barneveldse bedrijf Chickfriend werden gisteren al aangehouden . Martin van de B. (31) en Mathijs IJ. (24) worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door de levering of toepassing van het middel fipronil in kippenstallen. Daarnaast worden ze verdacht van het bezitten van een verboden middel. Nick H. is volgens De Telegraaf een ex-compagnon van Belg Patrick R. die door de Belgische justitie met zijn bedrijf Poultry Vision ook als verdachte wordt gezien. H. en R. gingen uit elkaar nadat ze ruzie kregen. H., die nu op vakantie zou zijn, zegt zelf dat hij niks met het eierschandaal te maken heeft.

Ontluizing

Bedrijf Chickfriend presenteerde het 'wondermiddel' tegen bloedluizen in maart van dit jaar. In hoog tempo bespoten ze honderden bedrijven in Nederland en het buitenland. In België gingen tientallen kippenboeren met Chickfriend in zee. Nadat in Belgische eieren de giftige stof fipronil werd aangetroffen, startte de NVWA met het nemen van monsters bij Nederlandse pluimveebedrijven die hetzelfde ontluizingsmiddel hadden gebruikt. Al snel kwam de zaak aan het rollen en bleek dat het om honderden bedrijven ging.