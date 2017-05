De sfeer in een totaal gedesillusioneerde Kuip: ijzig, boos en diepe teleurstelling

De wedstrijd begon enthousiast. De zon scheen, het publiek zat vol goede moed en niemand durfde echt te denken aan een eventuele nederlaag. Van die goede sfeer was na het eerste tegendoelpunt even helemaal niks meer te merken. De 1-0 zorgde namelijk voor een ijzige stilte in het stadion.



De Kuip, tot de nok toe gevuld met feyenoordsupporters, wist het even niet meer. Maar de hoop bleef, en na de ijzige stilte werd er gewoon weer gezongen van de tribunes. De teleurstelling bleef echter overheersen: ,,Jezus, het kan ook nooit een keer in één keer goed gaan”, hoorde je iemand verzuchten.