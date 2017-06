De koolmees legt het loodje door kalkgebrek

De overvloed aan stikstof is niet alleen funest voor het skelet van vogels, het zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld eikenbomen afsterven door het gebrek aan essentiële voedingsstoffen in de grond. Daarnaast heeft het invloed op roofvogels en insecten, en is er bij een derde van de eieren van de koolmezen sprake van een veel te dunne schaal, waardoor ze indrogen. De eieren zijn te herkennen aan afwijkend pigment.



In de jaren 80 en 90, toen Nederland werd geconfronteerd met problemen met zure regen, was er in Nederland ook al de nodige ophef over het gebrek aan kalk in onze bossen. Ook toen waren er meldingen van spontane botbreuken en dunne schalen. ,,Ik dacht dat deze problemen achter ons lagen. Maar dit jaar is het écht erg'', zegt Van der Burg. ,,Ik vrees dat het weer net zo erg is als in de jaren 90.''



Verzuring ontstaat naast stikstof ook door de uitstoot van zwavel. Deze laatste stof is sinds de jaren 90 verminderd. Maar de intensieve veehouderij is toegenomen, met meer stikstofvervuiling (bijvoorbeeld door ammoniak uit mest) tot gevolg. Ook verkeer, energiecentrales en industrie produceren stikstofoxiden.



Op korte termijn is het volgens Van der Burg een oplossing om de bodem te bekalken met grove korrels die vogels kunnen eten. Op lange termijn is dat echter 'dweilen met de kraan open', stelt hij. ,,De bron van het probleem moet worden aangepakt om de droge, voedselarme ecosystemen weer te herstellen. Dus: minder stikstof. Koolmeesjongen moeten weer op eigen benen kunnen staan.''