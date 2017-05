De kettingbrief raakt nooit uit de gratie

Hij is van alle tijden: de kettingbrief die je wel móet doorsturen, want anders is onheil, rampspoed en verderf onoverkomelijk en kun je fluiten naar een gelukkig leven. De laatste tijd duiken ze weer steeds vaker op, zoals deze week in Spijkenisse waar jonge kinderen een afstotelijke horrortekst door moesten whatsappen, anders zouden ze hun moeders afgehakte hoofd op de wasmachine vinden.

Het principe van de kettingbrief, de kettingmail, de kettingwhatsapp of het kettingdeeg (dat bestaat ook) is simpel: je krijgt er een, je vermenigvuldigt het en je stuurt het weer door. Hiermee wordt ongeluk afgewend en komt geluk naar je toe. De nieuwe ontvanger doet vervolgens hetzelfde, en klaar is de piramide.

De kettingbrief die in Spijkenisse opdook, werd doorgestuurd via whatsapp. Maar vroeger werd de ketting ‘ouderwets’ met de post verspreid of handmatig doorgegeven. Een van de meest opvallende vormen van kettingacties is het vriendschapsdeeg Herman, vooral populair vanaf begin jaren '00 bij jonge meisjes. De ketting waaide vanuit de Verenigde Staten, waar de Amish het brood al voor de oorlog deelden, over naar Nederland.



Herman, een gistend deeg met gedroogd fruit, vraagt nogal wat van de ontvanger. Je moet het deeg 10 dagen lang voeden en verzorgen zodat het zich vermenigvuldigt. Op dag 10 mag je het brood opdelen in vijf stukken: eentje om te bakken en op te eten, en vier om door te geven. Al snel kwam er een hoop commentaar op Herman, want hoe hygiënisch is het om gistend brooddeeg door te geven, terwijl je weet dat er honderden (kinder)handjes aan gekneed en over geademd hebben? Niemand wist immers waar Herman al allemaal was geweest.

Volledig scherm Een recept voor Herman de vriendschapscake. © rv

Geld

Veel kettingbrieven hebben te maken met geld. Wie de brief doorstuurt, zal rijk worden, aldus de afzender. Ook wordt er soms gevraagd om geld te doneren, wat je dan op den duur in veelvoud terug zal krijgen.



De oorsprong van de financiële kettingbrief ligt onder meer in het Oost-Londense Whitechapel, waar in 1888 de bekende seriemoordenaar Jack the Ripper actief was. Een bisschop in het Whitechapel zocht een manier om geld in te zamelen om een beschermhuis op te richten voor prostituees, de belangrijkste slachtoffers van Jack the Ripper. Hij schreef een brief en vroeg de ontvanger een muntstuk te doneren, en de brief door te sturen naar drie mensen. De sneeuwbal had effect: naar verluidt zouden zo’n 16.000 Londenaren de brief hebben gekregen, en de donaties voor het opvanghuis stroomden binnen.

Een kettingbrief kan dus een positief effect hebben, maar wie er een krijgt hóeft er natuurlijk niks mee te doen. Je kan de oproep ook gewoon naast je neerleggen. Toch voelen mensen zich soms verplicht om de ketting in stand te houden. Om het zekere voor het onzekere te nemen, of om onderdeel uit te maken van een groter geheel, concludeerden Canadese onderzoekers in 2003. Volgens hen kan de kettingbrief ook wel worden gezien als een muterend gen, omdat veel mensen zelf iets veranderen aan de brief en hem hiermee als het ware muteren voordat ze hem doorsturen.

In Spijkenisse wordt de kinderen nu met klem gevraagd die horrorwhatsapp níet aan vriendjes door te sturen. Ouders worden gevraagd met hun kinderen te praten over de berichtjes en de eventuele risico’s.