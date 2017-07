De echte reden tot zorg: Chemours is geen uitzondering

CommentaarNadat blijkt dat in het drinkwater van miljoenen inwoners van Zuid-Holland een stof zit die daar niet thuishoort, ligt het vergrootglas boven de Dordste vestiging van Chemours waar GenX gebruikt wordt. Maar de echte reden tot zorg is dat dat bedrijf geen uitzondering is. Zo stelt chef parlement Hans van Soest.

In het drinkwater dat bij miljoenen inwoners van Zuid-Holland uit de kraan komt zit een stof die daar niet thuishoort. Niet in schadelijke hoeveelheden, maar toch. GenX wordt gebruikt bij de productie van teflon en werd vijf jaar geleden geïntroduceerd als vervanger van de schadelijke stof C8 waar omwonenden van een fabriek in Dordrecht jarenlang aan bloot hebben gestaan. Maar ook GenX is niet onomstreden.

Waterbedrijven slaan dan ook alarm: óf de lozing van de stof moet aan banden óf er moet voor vele miljoenen worden geïnvesteerd in nieuwe middelen om het uit het drinkwater te filteren.

Schadelijk

Het vergrootglas ligt nu boven de Dordste vestiging van Chemours waar GenX gebruikt wordt. Maar de echte reden tot zorg is dat dat bedrijf geen uitzondering is. Nederland staat vol met chemische fabrieken, net zoals de landen waar onze rivieren ontspringen en doorheen stromen. Van lang niet alle stoffen die geloosd worden op ons oppervlaktewater weten we precies hoe schadelijk ze zijn. En dat is zorgelijk.

Om te garanderen dat ons leidingwater veilig blijft, ontkomen we er niet aan in Europees verband strengere afspraken te maken over de lozing van stoffen op het water.

Portemonnee

Een stof zou eigenlijk pas mogen worden geloosd als na uitgebreid onderzoek onomstotelijk is vast komen te staan dat die onschadelijk is. Maar zo'n strenge eis - die in veel gevallen ook overbodig zal blijken- jaagt producenten op hoge kosten. Het kan werkgelegenheid kosten en de consument zal investeringen die moeten worden gedaan om stoffen beter te scheiden onherroepelijk in zijn portemonnee voelen.